В России испытали оборудование тральщика «Анатолий Шлемов»

В заливе Петра Великого испытали оборудование тральщика «Анатолий Шлемов»

Во время заводских ходовых испытаний (ЗХИ) в заливе Петра Великого была проверена работа новейшего оборудования тральщика «Анатолий Шлемов» проекта 12700, построенного для Тихоокеанского флота (ТОФ) России. Об этом со ссылкой на пресс-службу флота сообщает ТАСС.

«В ходе очередного этапа ЗХИ на корабле в тестовом режиме было проведено испытание морского телевизионного комплекса, отвечающего всем современным требованиям в решении поставленных задач», — говорится в сообщении.

Также во время выхода в открытое море было проведено испытание навигационной радиолокационной станции, установленной на тральщике.

В ноябре во время испытаний в заливе Петра Великого была проверена работа систем связи тральщика «Анатолий Шлемов» проекта 12700.

В июне начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3-го ранга Илья Колесников сообщил, что флот по итогам года получит три подводные лодки, два тральщика и корвет.