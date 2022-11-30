Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:25, 30 ноября 2022Наука и техника

В России испытали оборудование тральщика «Анатолий Шлемов»

В заливе Петра Великого испытали оборудование тральщика «Анатолий Шлемов»

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Во время заводских ходовых испытаний (ЗХИ) в заливе Петра Великого была проверена работа новейшего оборудования тральщика «Анатолий Шлемов» проекта 12700, построенного для Тихоокеанского флота (ТОФ) России. Об этом со ссылкой на пресс-службу флота сообщает ТАСС.

«В ходе очередного этапа ЗХИ на корабле в тестовом режиме было проведено испытание морского телевизионного комплекса, отвечающего всем современным требованиям в решении поставленных задач», — говорится в сообщении.

Также во время выхода в открытое море было проведено испытание навигационной радиолокационной станции, установленной на тральщике.

Материалы по теме:
Из «Кузи» в «Пиписю» Самые грозные корабли мира: все действующие авианосцы планеты
Из «Кузи» в «Пиписю»Самые грозные корабли мира: все действующие авианосцы планеты
12 мая 2018
Нам не светит Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец
Нам не светитАмерика получила самый дорогой в мире атомный авианосец
2 января 2018

В ноябре во время испытаний в заливе Петра Великого была проверена работа систем связи тральщика «Анатолий Шлемов» проекта 12700.

В июне начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3-го ранга Илья Колесников сообщил, что флот по итогам года получит три подводные лодки, два тральщика и корвет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Еврокомиссия нашла способ помочь Украине за счет России
Армию Австралии захлестнула волна суицидов после спецкурса по пыткам и допросам
Синоптик пообещал москвичам «пушкинскую погоду»
В Крыму назвали больными фантазиями идеи Киева вернуть контроль над полуостровом
Россиянам подсказали способы справиться с приступом панической атаки
Глава приграничного российского региона сообщил об обстреле ВСУ
Овечкин высказался о своем новом рекорде в НХЛ
Блогерша заказала комбинезон бренда Кардашьян и получила «костюм аквалангиста»
Умер бывший глава Китая
В российском городе загорелась ТЭЦ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.