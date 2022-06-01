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Тихоокеанский флот России получит шесть кораблей

Тихоокеанский флот России в 2022 году получит три подводные лодки, два тральщика и корвет

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Тихоокеанский флот (ТОФ) России в текущем году получит шесть кораблей — три подводные лодки, два тральщика и корвет, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников. Его слова передает РИА Новости.

«Среди важных задач летнего периода обучения — освоение новых надводных кораблей и подводных лодок, которые прибудут на ТОФ до конца года. В их числе третья по счету подводная лодка проекта 636.3 "Магадан", атомный стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег" и атомная подлодка проекта "Ясень-М" "Новосибирск"», — сказал начальник отдела информационного обеспечения.

Также, по его словам, в 2022 году флот должен получить два морских тральщика проекта 12700 «Александрит» «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» и четвертый по счету корабль проекта 20380 корветом «Резкий».

«Главным мероприятием боевой подготовки в этом периоде станет участие сил флота в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Восток-2022"», — сказал Колесников.

В мае командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц сообщил, что в 2022 году подводные силы Тихоокеанского флота получат многоцелевую атомную подводную лодку «Новосибирск», атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег», а также дизель-электрическую подлодку «Магадан».

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Иван Потапов
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