Тихоокеанский флот получит два атомных подводных крейсера в 2022 году

Командующий ТОФ сообщил, что в 2022 году флот получит два атомных подводных крейсера

Подводные силы Тихоокеанского флота получат многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) «Новосибирск», атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег», а также дизель-электрическую подлодку «Магадан» в 2022 году. Об этом командующий флотом адмирал Сергей Авакянц сообщил в интервью газете «Красная Звезда».

«Отмечу ожидаемые у нас на флоте в 2022 году первый атомный стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег" и первую атомную подлодку проекта "Ясень-М" "Новосибирск". "Князь Олег" оснащен баллистическими ракетами "Булава", а многоцелевой подводный крейсер "Новосибирск" — крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс"», — сказал он.

Также командующий отметил, что в текущем году флот получит третью по счету дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» проекта 636.3. Эта лодка станет шестой бесшумной дизель-электрической субмариной с ракетами «Калибр» в составе ТОФ.

Кроме того, в 2022 году флот получит тральщики «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» проекта 12700, а также корвет «Резкий» проекта 20380.

Ранее АПЛ К-552 «Князь Олег» пробила арктический лед торпедой в ходе тренировки. Подлодка создала полынью для отработки всплытия перед запуском ракет.

В феврале подводный крейсер «Князь Олег» прибыл на Северный флот. Личный состав крейсера пройдет базовую подготовку.