«Князь Олег» прибыл на Северный флот

Атомный подводный крейсер (АПК) «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А» прибыл на Северный флот. Личный состав АПК пройдет базовую подготовку. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает ТАСС.

«Атомный подводный крейсер "Князь Олег", построенный на "Севмаше" (входит в ОСК), прибыл на Северный флот. Это временный пункт базирования АПК проекта "Борей-А". Нести службу он будет на Тихоокеанском флоте», — сообщили в пресс-службе.

На предприятии отметили, что АПК осмотрели командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и комиссия флота.

В пресс-службе также сообщили, что личный состав подлодки «Князь Олег» пройдет курс базовой подготовки и сдаст курсовые задачи в море на Северном флоте. После этого АПК отправится к постоянному месту несения службы на Тихоокеанском флоте. Подводная лодка будет базироваться в Вилючинске.

Ранее обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин сравнил субмарины проекта 955 «Борей» с подводными лодками проекта 885 «Ясень». Он отметил, что один «Борей» обходится в 23 миллиарда рублей.

В октябре «Известия» сообщили, что военно-морскую базу Вилючинск, которую в НАТО называют «Осиным гнездом», расширят.