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Российские «Бореи» и «Ясени» сравнили

ТАСС: у субмарин проекта 955 «Борей» техническая новизна составляет не более 40 процентов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

По неподтвержденным данным, российскому бюджету одна атомная подводная лодка проекта «Борей» обходится в 23 миллиарда рублей, тогда как субмарина проекта «Ясень» — более чем в 200 миллиардов. Подлодки сравнил военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

«Не мудрено, что лодки проекта 885 одни из самых секретных в российском флоте», — пишет автор.

Обозреватель напомнил, что у субмарин проекта 955 «Борей» новая «техническая начинка» составляет не более 40 процентов, тогда как «у лодок 885-го проекта все системы, узлы и механизмы совершенно новые, никогда и нигде прежде не использовавшиеся». В частности, в подлодках проекта «Ясень» используется смешанная система конструкции и корпус из высокопрочной маломагнитной стали.

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Автор уверен, что получение цифрового макета атомной подводной лодки позволит сократить сроки проектирования и производства субмарин.

В декабре 2021 года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что в 2023 году на предприятии «Севмаш» будут заложены две субмарины проекта 955А («Борей-А»).

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Иван Потапов
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