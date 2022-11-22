Системы связи тральщика «Анатолий Шлемов» проверили на испытаниях

В России проверили системы связи построенного для ТОФ морского тральщика «Анатолий Шлемов»

Экипаж морского тральщика «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит», который построили для Тихоокеанского флота (ТОФ) России, проверил работу систем связи корабля во время испытаний в заливе Петра Великого. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

«В рамках очередного выхода в море совместно с представителями промышленности экипажем морского тральщика "Анатолий Шлемов" была проверена работоспособность швартовного и буксирного устройства. Затем в рамках заводских ходовых испытаний была проверена работа гидроакустической станции и систем связи корабля», — отметили в сообщении.

После завершения проверочных мероприятий тральщик будет включен в корабельный состав Тихоокеанского флота, на нем будет поднят Андреевский флаг. Тральщик «Анатолий Шлемов» — третий корабль этого проекта для ТОФ.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ТОФ получил морской тральщик «Петр Ильичев» проекта 12700. Церемония поднятия Андреевского флага на корабле состоялась на Камчатке.

В июне начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Илья Колесников сообщил, что в 2022 году флот получит шесть кораблей.