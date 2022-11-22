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20:03, 22 ноября 2022Наука и техника

Системы связи тральщика «Анатолий Шлемов» проверили на испытаниях

В России проверили системы связи построенного для ТОФ морского тральщика «Анатолий Шлемов»

Фот: Александр Демьянчук / ТАСС

Экипаж морского тральщика «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит», который построили для Тихоокеанского флота (ТОФ) России, проверил работу систем связи корабля во время испытаний в заливе Петра Великого. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

«В рамках очередного выхода в море совместно с представителями промышленности экипажем морского тральщика "Анатолий Шлемов" была проверена работоспособность швартовного и буксирного устройства. Затем в рамках заводских ходовых испытаний была проверена работа гидроакустической станции и систем связи корабля», — отметили в сообщении.

После завершения проверочных мероприятий тральщик будет включен в корабельный состав Тихоокеанского флота, на нем будет поднят Андреевский флаг. Тральщик «Анатолий Шлемов» — третий корабль этого проекта для ТОФ.

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Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ТОФ получил морской тральщик «Петр Ильичев» проекта 12700. Церемония поднятия Андреевского флага на корабле состоялась на Камчатке.

В июне начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Илья Колесников сообщил, что в 2022 году флот получит шесть кораблей.

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Даниил Иринин
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