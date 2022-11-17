Тихоокеанский флот ВМФ России получил «Петра Ильичева»

Тихоокеанский флот России получил морской тральщик «Петр Ильичев»

Тихоокеанский флот (ТОФ) Военно-морского флота (ВМФ) России получил морской тральщик «Петр Ильичев» проекта 12700. Об этом со ссылкой на Минобороны передает РИА Новости.

Отмечается, что торжественная церемония поднятия Андреевского флага на корабле состоялась на Камчатке.

«Приказом главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота», — сообщили в Минобороны.

В июле пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода (входит в состав «Объединенной судостроительной корпорации») сообщила, что тральщик «Петр Ильичев» проекта 12700 начал переход к месту базирования в Петропавловске-Камчатском.

В июне начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3-го ранга Илья Колесников заявил, что Тихоокеанский флот текущем году получит шесть кораблей — три подводные лодки, два тральщика и корвет.