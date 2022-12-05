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14:28, 5 декабря 2022Среда обитания

На особо охраняемых природных территориях России захотели построить курорты

«Газпром» запланировал расширить свои курорты на особо охраняемые природные территории

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На особо охраняемых природных территориях России захотели построить места для отдыха. Таким образом «Газпром» планирует расширить свои курорты, сообщает Telegram-канал «Коммерсант».

Речь идет о трех курортах в горном кластере Сочи. Компания опубликовала тендеры с общей начальной ценой в 193 миллиона рублей. В планах строительство трех мест для отдыха под названиями «Табунная», «Аишхо» и «Грушевый», их общая площадь должна составить 16 тысяч гектаров.

Согласно картам проектов, курорты расположатся на территории нацпарка и заказника в Сочи, а также Кавказского заповедника, который находится под охраной ЮНЕСКО. По словам экологов, появление мест для отдыха в указанных локациях нанесет серьезный вред природе. Специалисты напомнили, что строительство на заповедных землях строго запрещено.

В сентябре 2022 года в России разрешили капитальное строительство в лесах. Это касается возведения отелей и других объектов в сфере туризма, развития физкультуры и укрепления здоровья. Мера призвана развить экотуризм в стране.

Александра Качан
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