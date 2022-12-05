На особо охраняемых природных территориях России захотели построить курорты

«Газпром» запланировал расширить свои курорты на особо охраняемые природные территории

На особо охраняемых природных территориях России захотели построить места для отдыха. Таким образом «Газпром» планирует расширить свои курорты, сообщает Telegram-канал «Коммерсант».

Речь идет о трех курортах в горном кластере Сочи. Компания опубликовала тендеры с общей начальной ценой в 193 миллиона рублей. В планах строительство трех мест для отдыха под названиями «Табунная», «Аишхо» и «Грушевый», их общая площадь должна составить 16 тысяч гектаров.

Согласно картам проектов, курорты расположатся на территории нацпарка и заказника в Сочи, а также Кавказского заповедника, который находится под охраной ЮНЕСКО. По словам экологов, появление мест для отдыха в указанных локациях нанесет серьезный вред природе. Специалисты напомнили, что строительство на заповедных землях строго запрещено.

В сентябре 2022 года в России разрешили капитальное строительство в лесах. Это касается возведения отелей и других объектов в сфере туризма, развития физкультуры и укрепления здоровья. Мера призвана развить экотуризм в стране.