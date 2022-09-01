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Среда обитания

В российских лесах разрешили капитальное строительство

В российских лесах разрешили капитальное строительство ради развития экотуризма

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В лесах России разрешили строительство отелей, а также других капитальных объектов в сфере туризма, развития физкультуры и укрепления здоровья ради развития экотуризма в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на приказ Минприроды.

Документ вступил в силу в четверг, 1 сентября. Согласно установленным правилам, постройки должны находиться в тех местах, где нет лесных насаждений, и занимать не более 20 процентов от всего участка леса. Кроме того, граждане могут реконструировать и эксплуатировать уже существующие капитальные объекты, чтобы развивать сферу рекреации и туризма. До этого в лесах страны было разрешено размещать только некапитальные строения и организовывать туристические станции, тропы и трассы.

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В Минприроды ожидают, что к 2024 году турпоток в сфере особо охраняемых природных территорий вырастет на 50 процентов. Кроме того, по прогнозам экспертов, доходов в этой сфере к 2023 году станет больше на 30 процентов.

В 2021 году после представления проекта документа о разрешении капитального строительства в лесах Минприроды столкнулось с критикой со стороны экологов. Формулировка «постройка капитальная временная, используемая в рекреационных целях» показалась экспертам подозрительной, так как под описанное понятие подходят практически любые строительные проекты — коттеджи, рестораны, гостиницы, колесо обозрения.

Полина Кислицына
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