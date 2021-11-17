В идее Минприроды нашли угрозу для российских лесов

Минприроды представило проект правительственных постановлений с перечнем разрешенных для возведения в лесах построек. Экологи нашли в идее ведомства угрозу для одного из главных ресурсов России, критика связана с отсутствием в документе четких критериев для сооружений, пишет «Коммерсант».

Действующий перечень объектов правительство утвердило в 2013 году, а новый будет на общественном обсуждении до 24 ноября 2021-го. Большинство его пунктов перечислено и в старых правилах, но новая формулировка «постройка капитальная временная, используемая в рекреационных целях» показалась экологам подозрительной.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что под описанное понятие подходят практически любые строительные проекты — коттеджи, рестораны, гостиницы, колесо обозрения и прочие. «Они связаны с отдыхом граждан, поэтому вполне попадают под рекреационную деятельность», — отметил Алексей Ярошенко из организации «Greenpeace России».

Ожидается, что такие объекты разрешат строить в защитных лесах, которые снижают риск разрушения населенных пунктов от осадков, ветров, лавин и антропогенного воздействия. Исключением станут городские леса, лесопарковые и зеленые зоны. Действующее законодательство не позволяет строить в лесах объекты для развлечений и туризма — разрешено возводить только спортивные сооружения и инфраструктуру для геологических исследований.

В Greenpeace спрогнозировали, что в первую очередь застройщики начнут осваивать территории возле крупных городов. В российском отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF) указали, что больше всего защитных лесов находится в Московской и Ленинградской областях, а также в кавказских регионах.

Юрист службы «Амулекс» Андрей Еремин предполагает, что формулировка не исключает застройку элитной недвижимостью. Чтобы предотвратить разрушение лесов, по мнению эксперта, необходимо четко описать категории разрешенных капитальных построек, указать конкретные цели их использования и сроки размещения.

Однако в Минприроды уверяют, что у экологов нет оснований для беспокойства. В ведомстве ссылаются на недавно принятые поправки к Лесному кодексу. Действующий закон подразумевает, что использовать участок земли из лесного фонда недопустимо для возведения жилой или коммерческой недвижимости.

Во время видеообращения на Конференции ООН по изменению климата в начале ноября президент Владимир Путин назвал леса уникальным ресурсом России. По мнению главы государства, достичь углеродной нейтральности к 2060 году удастся в основном за счет лесных экосистем. Путин уточнил, что российские леса обладают значительным потенциалом по поглощению углекислого газа и выработке кислорода и составляют почти 20 процентов от всех мировых лесных массивов.