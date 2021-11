Найден способ правильной вырубки лесов для спасения планеты

В Габоне протестировали программу лесозаготовок с учетом экологических требований. Правильная стратегия вырубки поможет сохранить тропические леса, сократить выбросы углерода в отрасли и нарастить производство древесины, сообщает Reuters.

Министерство природы африканской страны при помощи природоохранной организации The Nature Conservancy протестировало программу по уменьшению влияния вырубки лесов на климат Reduced Impact Logging for Climate (RIL-C). Согласно исследованию, опубликованному в журнале Forest Ecology and Management в 2019 году, RIL-C поможет спасти планету за счет минимизации побочного ущерба от лесозаготовок.

Следуя программе, там будут строить более узкие дороги, валить деревья в безопасном для окружающей растительности направлении и использовать специализированное оборудование. Новый лесной план Габона подразумевает вырубку одного-двух деревьев на гектар с интервалом в 25 лет. С учетом того, что леса покрывают 60 процентов территории страны, в сумме получается большой объем лесозаготовок без вреда для экосистемы. По прогнозам экологов, внедрение плана поможет сократить выбросы от лесозаготовок вполовину к 2030 году и поддержать низкий уровень обезлесения даже при росте производства древесины на 20 процентов.

По словам министра лесов Габона, биолога Ли Уайта, полностью запретить промышленные лесозаготовки в стране невозможно, поскольку лесное хозяйство является одним из основных факторов экономической стабильности государства на фоне упадка нефтяной промышленности. Однако грамотное использование ресурсов и строгий местный надзор за соблюдением правил позволят сохранить тропический лес и обеспечить рабочие места для населения за счет предприятий по обработке древесины и изготовлению мебели.

Леса Габона называют легкими Африки. Они поглощают больше углерода на гектар, чем леса Амазонки, помогают регулировать температуру и генерируют дожди для регионов с засушливым климатом. Неграмотная вырубка может привести к необратимым изменениям климата и увеличению числа экологических катастроф по всему миру.