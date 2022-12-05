Британия столкнулась с дефицитом антибиотиков

Daily Mail: Британия испытывает дефицит антибиотиков из-за роста стрептококковой инфекции

Великобритания столкнулась с дефицитом антибиотиков в связи с увеличением количества случаев заражения стрептококковой инфекцией. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Британия испытывает нехватку антибиотиков, как раз когда страна столкнулась со вспышкой стрептококковой (группы А) инфекции, унесшей жизни семи детей», — говорится в публикации. Представитель Даунинг-стрит прокомментировал сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что система здравоохранения Северного Королевства хорошо подготовлена на случай, если количество заражений будет расти, пишет Daily Mail. Он также уточнил, что не располагает информацией о дефиците антибиотика амоксициллина, который используют для лечения инфекции.

В свою очередь, глава британской Ассоциации независимых аптек (AIMP) Лейла Ханнбек рассказала, что многие фармацевты вынуждены отказывать родителям в покупке лекарства для их ребенка из-за нехватки антибиотиков, сказано в материале. В дефиците оказались три препарата, направленные на борьбу с бактериальными инфекциями. Уточняется, что прослеживается нехватка одного антибиотика из группы пенициллинов, амоксициллина для детей, а также кларитромицина, который назначают людям с аллергией на пенициллин. По предварительным прогнозам, дефицит будет сохраняться до конца декабря, говорится в материале.

В ноябре Минпромторг подтвердил дефицит антибиотика «Амоксиклав» в Москве. Отмечалось, что лекарство закончилось на складах, а приобрести его можно только через онлайн-сервисы.