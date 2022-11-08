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07:37, 8 ноября 2022Экономика

Стало известно о дефиците антибиотика «Амоксиклав» в Москве

Минпромторг подтвердил факт дефицита антибиотика «Амоксиклав» в Москве

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

Аптеки Москвы столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина, в том числе препарата «Амоксиклав». Информацию подтвердили РИА Новости в Мипромторге.

Как сообщил фармацевт одной из аптек, приобрести антибиотик невозможно, на складах он закончился. Однако препарат пока можно купить онлайн, например, на сервисах «ЕАптека» и Apteka.ru. Маркетплейс «Здравсити» указал, что лекарства на основе амоксициллина и клавулановой кислоты есть в наличии.

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Причинами повышенного спроса в Минпромторге назвали сезонный подъем заболеваемости и желание граждан приобрести «Амоксиклав» про запас, несмотря на то, что препарат отпускается по рецепту.

«С учетом завершения мероприятий по частичной мобилизации, а также с выходом новых отечественных производителей на рынок прогнозируется, что в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся», — добавили в ведомстве.

Препарат производится в России на пяти площадках, в совокупности в России наличествуют порядка 10,5 миллиона упаковок, согласно данных системы маркировки. Производители наращивают объемы производства.

После начала спецоперации на Украине россияне рассказали, что среди всех товаров больше всего боятся нехватки импортных лекарств, медицинского оборудования и продуктов. Наличие опасений по поводу лекарств подтвердилось ажиотажным спросом — в период с 28 февраля по 13 марта жители страны скупили месячный запас лекарств. В апреле медики сообщили о перебоях с поставками импортных расходных материалов. Тем не менее в Российском союзе промышленников и предпринимателей и Росздравнадзоре заявили об отсутствии устойчивого дефицита лекарств.

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Марина Совина
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