В России оценили ситуацию с лекарствами

Вице-президент РСПП Черепов заявил, что в России нет дефицита лекарств

Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), доктор медицинских наук Виктор Черепов в интервью с «Известиями» оценил ситуацию с лекарствами в стране. По его словам, все иностранные фирмы поставляют препараты в рамках заключенных контрактов.

Черепов прокомментировал ситуацию с лекарствами в России и заявил, что в стране нет их дефицита. Он подчеркнул, что ни один из препаратов не попадает под санкции. По его словам, в России также производят почти весь спектр медоборудования.

«У нас на сегодняшний день нет дефицита лекарств ни по одной из групп, потому что все санкционные мероприятия применяются с оговоркой после запятой: нельзя многое, кроме лекарственных препаратов, медизделий и сельхозпродукции», — отметил Черепов.

Однако представитель РСПП допустил задержки в поставках лекарств и объяснил их логистическими сбоями. «Были нарушены контейнерные перевозки, фуры не могли своевременно пройти через таможню Белоруссии, Литвы, Финляндии. Сейчас поступают и медикаменты, и субстанции», — отметил он.

Специалист допустил, что в России может возникнуть дефицит преимущественно инновационных препаратов, которые требуют дополнительной регистрации на территории страны. Существует постановление правительства об ускоренной регистрации, однако центр «Сколково» имеет право закупать лекарства без этого документа — например, средства, используемые при спинальной мышечной атрофии.