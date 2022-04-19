Российские медики рассказали о нехватке расходных материалов

Более половины российских медиков рассказали о нехватке импортных расходных материалов

Более половины (54,6 процента) российских медиков рассказали о перебоях с поставками импортных расходных материалов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса сервиса «Актион Медицина». Еще треть (34 процента) респондентов пожаловались на нехватку отечественных аналогов.

В исследовании участвовали главные, старшие (50,4 процента) и рядовые медсестры (22,6 процента) государственных клиник России — всего 504 опрошенных. Среди изделий иностранного производства медикам чаще всего не хватает перчаток (31 процент), катетеров (22 процента), инфузионных систем, бабочек для постоянного внутривенного катетера (17 процентов), дезинфицирующих средств и антисептиков (16 процентов), шовного материала (15 процентов), шприцов (13 процентов), масок (10 процентов) и бахил (6 процентов). При этом чуть менее четверти (22 процента) респондентов заявили, что не видят необходимости экономить расходники.

В сложившейся ситуации 38 процентов медперсонала намерены заменить на российские аналоги импортные перчатки, 25 процентов — дезсредства и антисептики, 24 процента — шприцы. Вместе с тем на данный момент российской продукцией пользуются только 28 процентов опрошенных. Чтобы экономнее расходовать изделия, больницы принимают ряд мер — в частности, ужесточают нормы расходования (42 процента), стараются избежать дублирования анализов (29 процента) и усиливают контроль за выполнением правил стерилизации и дезинфекции (24 процента).

Ранее российские издания сообщали, что медикам в Москве и области стали выдавать меньше зарубежных перевязочных материалов и рекомендовали надевать перчатку только на ту руку, которую они непосредственно задействуют в работе с пациентом. Тем не менее в департаменте здравоохранения столицы опровергли эту информацию.

Наиболее сложная ситуация в больницах сложилась с наличием перчаток. В Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты подсчитали, что ежегодно медперсонал в России расходует более 500 миллионов пар нитриловых, латексных и виниловых перчаток и каждый год спрос только увеличивается. В то же время в стране производится лишь один процент используемых тонких перчаток, и все они изготавливаются из импортного сырья. Остальные 99 процентов импортируются из стран Юго-Восточной Азии.

Кроме того, за март россияне потратили на лекарства рекордную сумму — 134 миллиарда рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года, эти траты увеличились в 2,6 раза. По словам экспертов, такая ситуация сложилась из-за ажиотажного спроса. Власти уверяют, что в России есть достаточный запас лекарственных препаратов в медицинских учреждениях и на складах.