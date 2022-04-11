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Минздрав заявил о достаточном количестве лекарств в России

Глава Минздрава Мурашко заявил, что в России есть достаточный запас лекарств

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России есть достаточный запас лекарственных препаратов в медицинских учреждениях и на складах. Его слова в интервью на канале «Россия 1» приводит РИА Новости.

«Есть достаточное количество лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях», — сказал российский министр, добавив, что для льготных категорий граждан сформированы запасы лекарств на срок до 12 месяцев.

Ранее Мурашко оценил степень локализации отечественных жизненно важных лекарств. По его словам, до 80 процентов по лекарственным препаратам в той или иной степени есть. Кроме того, Мурашко подчеркнул, что уже приняты необходимые меры для адаптации тех препаратов, которые уже имеются в реестре на случай, если, к примеру, необходимо сменить упаковку, цвет или шрифт на ней.

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Марина Совина
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