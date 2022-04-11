Мурашко оценил степень локализации отечественных жизненно важных лекарств

Мурашко: до 80 процентов жизненно важных лекарств «в той или иной степени» отечественные

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» оценил степень локализации отечественных жизненно важных лекарств, сообщает РИА Новости.

«В целом, основное, на чем концентрируем свое внимание, это список жизненно важных лекарственных препаратов. Он включает в себя 808 международных непатентованных наименований, это именно химические формулы, а торговых наименований значительно больше. И до 80 процентов по лекарственным препаратам в той или иной степени есть», — заявил он.

Кроме того, Мурашко подчеркнул, что уже приняты необходимые меры для адаптации тех препаратов, которые уже имеются в реестре на случай, если, к примеру, необходимо сменить упаковку, цвет или шрифт на ней.

Ранее стало известно, что около 80 процентов россиян верят, что отечественные компании смогут заменить продукцию западных брендов, которые решили уйти с российского рынка на фоне санкций против Москвы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).