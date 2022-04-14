Россияне потратили на лекарства рекордную сумму

«Известия»: в марте россияне приобрели лекарственные препараты на 134 миллиарда рублей

В марте жители России потратили на лекарства рекордную сумму. Граждане приобрели препараты на 134 миллиарда рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года эти траты увеличились в 2,6 раза. Об этом свидетельствуют данные системы цифровой маркировки «Честный знак», пишут «Известия».

«На фоне ажиотажного спроса на 98,15 процента увеличился и объем продаж в натуральном выражении», — сообщил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. В натуральном выражении продажи выросли в два раза — до 427 миллионов упаковок за месяц.

Больше всего вырос спрос на кардиологический препарат «Бисопролол». За март россияне купили 8,8 миллиона упаковок этого лекарства, что в три раза больше, чем годом ранее. Также граждане активно раскупали активированный уголь (3,9 миллиона упаковок, рост на 133 процента) и пищеварительное ферментное средство «Панкреатин» (6,3 миллиона упаковок, рост на 119 процентов). В натуральном выражении самым популярным препаратом стали назальные капли «Ксилометазолин» — за прошлый месяц было продано 18 миллионов упаковок, рост 34 процента.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России есть достаточный запас лекарственных препаратов в медицинских учреждениях и на складах. «Есть достаточное количество лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях», — сказал российский министр, добавив, что для льготных категорий граждан сформированы запасы лекарств на срок до 12 месяцев.

