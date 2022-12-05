В Литве решили не отказываться от русского языка в школах

Власти Литвы не стали запрещать изучение русского языка в школах страны

Власти Литвы отказались следовать примеру Латвии и не стали запрещать изучение русского языка в школах. О таком решении сообщил советник министра образования, науки и спорта Литвы Дайнорас Лукас, передает РИА Новости.

При этом Лукас отметил, что число литовских школьников, желающих изучать русский язык, за прошедший год уменьшилось на 8,6 процента. В стране, напомнил он, школьники выбирают иностранный язык в шестом классе и изучают его как минимум пять лет.

«Как я уже упоминал, русский язык сам по себе понемногу в школах исчезает. Мы надеемся и обсуждаем, что с начала следующего учебного года количество шестиклассников, которые выбирают русский язык, уменьшится на 15-20 процентов», — заявил советник министра.

По его словам, в прошлом году русский язык как второй иностранный изучали 77 процентов всех школьников страны. За семь лет это число снизилось на 4 процента.

Ранее советник президента Литвы по вопросам образования Иоланта Урбанович предложила отказаться от преподавания русского языка в школах республики. Она отметила, что в стране по-прежнему множество школьников выбирают русский язык, но эта тенденция меняется.