Стюардесса раскрыла бесплатный способ провезти больше багажа в самолете

The Sun: стюардесса посоветовала надевать несколько курток в самолет ради экономии

Бортпроводница рекомендовала пассажирам надевать на себя несколько слоев одежды в самолет, чтобы сэкономить на доплатах за сверхнормативный багаж. Бесплатный способ провезти больше вещей в самолете она раскрыла британскому таблоиду The Sun.

Стюардесса отметила, что авиакомпании не берут плату за куртки и пальто, если они надеты на пассажира. При этом она уточнила, что, используя этот лайфхак, путешественникам не придется сидеть в нескольких слоях верхней одежды на протяжении всего полета — в самолете они смогут снять вещи и разместить их вместе с остальной ручной кладью.

Более того, бортпроводница подчеркнула, что чаще всего авиакомпании просто зарабатывают на доплатах за сверхнормативный багаж. Однако, по ее словам, эти ограничения влияют и на безопасность — если воздушное судно будет слишком тяжелым из-за вещей путешественников, то в ходе полета могут возникнуть проблемы. «Даже будучи членами экипажа, мы должны спросить нашего менеджера, можем ли мы взять с собой на борт какие-либо дополнительные вещи», — пояснила она.

Ранее в августе бывшая стюардесса поделилась секретами по сбору чемодана в путешествие. В первую очередь бортпроводница рекомендовала оставить свои контакты во всех внутренних и внешних карманах чемодана или сумки. В случае если багаж потеряется, у работников аэропорта будет больше возможностей быстро определить, кому он принадлежит, и вернуть его владельцу.