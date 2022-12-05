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12:21, 5 декабря 2022Россия

Минобороны заявило о неудачной атаке ВСУ на южно-донецком направлении

В Минобороны сообщили о неудачной контратаке ВСУ на южно-донецком направлении

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские войска отбили неудачные попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«Подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении населенного пункта Никольское Донецкой народной республики», — заявили в российском военном ведомстве.

В результате огневого поражения украинские войска были отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Также в Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении российские военные сорвали попытку двух ротных тактических групп ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Житловка Луганской народной республики (ЛНР).

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Варвара Родикова
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