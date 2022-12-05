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07:00, 5 декабря 2022Из жизни

Женщина решила пережить кризис при помощи секс-услуг

Daily Star: жительница Великобритании занялась эскорт-услугами, чтобы пережить кризис

Фото: @redhotrio

Жительница Манчестера, Великобритания, Шанель Ричмонд осталась без работы и решила заняться эскортом, чтобы пережить кризис. Об этом она рассказала в интервью для Daily Star.

По словам Ричмонд, оказание секс-услуг позволяет ей не беспокоиться о повышении цен. «Не знаю, как справляются люди, которые не зарабатывают столько же, сколько я. Наверное, им приходится работать на трех работах, чтобы выжить», — говорит она.

Ричмонд видит в своем новом занятии как плюсы, так и минусы. Главным преимуществом она считает возможность самостоятельно планировать рабочее время, быть независимой и получать за работу хорошие деньги. Среди минусов — негативное отношение к женщинам, связанным с секс-индустрией.

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«Я не хочу, чтобы люди демонизировали эскорт, ведь это просто работа. Это предоставление услуг, как если бы вы ходили к кому-то на массаж. То, что мы занимаемся сексом за деньги, не дает права смотреть на нас свысока», — считает Ричмонд.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Москвы решил заработать денег, предоставляя эскорт-услуги, и прогорел. Вместо дополнительного заработка мужчина лишился денег из-за мошенников.

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Алиса Дмитриева
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