70-летний россиянин решил заработать на эскорте и прогорел

SHOT: 70-летний москвич решил заработать на эскорте и лишился трех тысяч рублей

Пенсионер из Москвы решил заработать денег, предоставляя эскорт-услуги, прогорел и лишился денег. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сначала 70-летний россиянин, известный под прозвищем Деда Коля, решил зарегистрироваться на одном из сайтов знакомств, чтобы найти секс без обязательств. Однако, как только он заполнил анкету, ему пришло предложение заработать эскортом.

Москвич согласился, загрузил свои фотографии и вскоре получил предложение от якобы заинтересовавшейся им женщины. Незнакомка была готова заплатить 16 тысяч рублей за четыре часа в компании Деды Коли, но администрация сайта попросила сначала оплатить «комиссию за заказ» в размере трех тысяч рублей.

Пенсионер отправился к ближайшему банкомату и перевел деньги на присланный ему номер карты, но вскоре понял, что стал жертвой мошенников, так как после перевода общение с незнакомкой оборвалось, а сайт не вернул деньги.

Деда Коля обратился в полицию, которая сейчас занимается поиском мошенников.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании вложил предназначенные на свадьбу деньги в криптовалюту, стал жертвой мошенников и попытался ограбить магазин. Мужчину сумели скрутить сотрудники торговой точки.

