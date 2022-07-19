Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

70-летний россиянин решил заработать на эскорте и прогорел

SHOT: 70-летний москвич решил заработать на эскорте и лишился трех тысяч рублей

Фото: Shutterstock

Пенсионер из Москвы решил заработать денег, предоставляя эскорт-услуги, прогорел и лишился денег. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сначала 70-летний россиянин, известный под прозвищем Деда Коля, решил зарегистрироваться на одном из сайтов знакомств, чтобы найти секс без обязательств. Однако, как только он заполнил анкету, ему пришло предложение заработать эскортом.

Москвич согласился, загрузил свои фотографии и вскоре получил предложение от якобы заинтересовавшейся им женщины. Незнакомка была готова заплатить 16 тысяч рублей за четыре часа в компании Деды Коли, но администрация сайта попросила сначала оплатить «комиссию за заказ» в размере трех тысяч рублей.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря 2019
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Пенсионер отправился к ближайшему банкомату и перевел деньги на присланный ему номер карты, но вскоре понял, что стал жертвой мошенников, так как после перевода общение с незнакомкой оборвалось, а сайт не вернул деньги.

Деда Коля обратился в полицию, которая сейчас занимается поиском мошенников.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании вложил предназначенные на свадьбу деньги в криптовалюту, стал жертвой мошенников и попытался ограбить магазин. Мужчину сумели скрутить сотрудники торговой точки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
На Украине погиб отставной шведский военнослужащий
В Эстонии захотели лишать гражданства за службу в России
На Украине пропала отчисленная за антивоенный пост студентка
Гамбургеры, пицца и вода обошлись туристам в турецком кафе в 85 тысяч рублей
Акции российского гиганта взлетели из-за возможной продажи активов в стране
70-летний россиянин решил заработать на эскорте и прогорел
Треть россиян нашли у себя рак раньше врача
Осужденного за госизмену российского авиадиспетчера освободят из колонии
Стилистка назвала главные ошибки женщин при сборах в путешествие
Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего заместителя главы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.