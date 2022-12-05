В России решили освободить часть пенсионеров от налогов

«Известия»: Госдума рассмотрит законопроект об освобождении части пенсионеров от налогов

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в России планируется освободить часть пенсионеров от налогов. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, членам советов домов предлагают дать новую льготу, согласно которой они будут освобождены от подоходного налога и других отчислений.

«То есть подоходные и страховые отчисления с вознаграждений членов советов домов, которые занимаются общими делами. Такой законопроект планируется внести в Госдуму до конца этого года», — сказала она.

Разворотнева добавила, что выплаты для пенсионеров облагаются налогами, из-за чего они становятся работающими и индексация пенсии не происходит. «Но эта деятельность — не работа», — добавила зампредседателя.

Ранее член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» поддержала идею освободить пенсионеров от имущественного налога, если в собственности находится два дома. Обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину уже поступило в аппарат кабмина.