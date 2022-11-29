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13:18, 29 ноября 2022Россия

В Госдуме отреагировали на предложение о новой льготе для пенсионеров

Депутат Бессараб поддержала предложение о новой налоговой льготе для пенсионеров

Фото: Shutterstock

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» поддержала идею освободить пенсионеров от имущественного налога, если в собственности находится два дома. Предложение о новой льготе политик оценила в разговоре с «Лентой.ру.».

Стало известно, что федеральная компания «Этажи» предложила освободить пенсионеров от имущественного налога, если они являются собственниками двух домов. Сейчас пожилые люди, согласно статье 407 Налогового кодекса России, не платят налоги за недвижимость разных видов — за квартиры, дома, гаражи. Однако если у россиянина есть второй объект такого же типа, то оплата необходима.

Обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину уже поступило в аппарат кабмина. Проект направили на доработку в Минфин, где его обещали рассмотреть.

Я думаю, что это вполне социально обосновано. Это было бы действительно логично и правильно

Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Если рассматривать аналогию права, то сегодня есть списки по критериям нуждаемости, в которые могут входить: один дом, одна дача, один гараж и так далее. И это не является основанием для отказа гражданам в получении соответствующих пособий. Я не думаю, что это, конечно, прямая аналогия. Но вместе с тем я бы тоже поддержала такую идею. Это в логике законодательства», — заявила Бессараб.

Ранее российским пенсионерам рассказали о положенных льготах. Финансист Елена Бобкова сообщила, что они могут претендовать на льготы по налогу на имущество.

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Алена Шевченко
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