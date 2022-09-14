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Российским пенсионерам рассказали о положенных льготах

Финансист Бобкова заявила, что одиноким пенсионерам положены льготы по налогу на имущество

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Одиноким пенсионерам в России предоставляются разные меры поддержки со стороны государства. О федеральных и региональных формах помощи рассказала эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ), доктор наук Елена Бобкова в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, самая известная положенная льгота — по налогу на имущество. «Ее можно получить только на один объект из перечня объектов налогообложения: квартира, комната, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка (не более 50 квадратных метров) и так далее», — заявила финансист. Для получения этой льготы необходимо подать заявление через кабинет налогоплательщика на портале «Госуслуг».

В вопросе земельного налога размер льготы зависит от региона — в среднем, он составляет от 50 до 100 процентов. Порядок ее получения устанавливают сами местные власти. Также в части регионов есть льгота на автомобильный налог. Многие забывают, что пенсия и пособие — это тоже доход. Еще одной из федеральных льгот для пенсионеров является освобождение этих доходов от уплаты НДФЛ, подчеркнула доктор наук.

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Юлия Мискевич
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