Российским пенсионерам рассказали о положенных льготах

Финансист Бобкова заявила, что одиноким пенсионерам положены льготы по налогу на имущество

Одиноким пенсионерам в России предоставляются разные меры поддержки со стороны государства. О федеральных и региональных формах помощи рассказала эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ), доктор наук Елена Бобкова в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, самая известная положенная льгота — по налогу на имущество. «Ее можно получить только на один объект из перечня объектов налогообложения: квартира, комната, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка (не более 50 квадратных метров) и так далее», — заявила финансист. Для получения этой льготы необходимо подать заявление через кабинет налогоплательщика на портале «Госуслуг».

В вопросе земельного налога размер льготы зависит от региона — в среднем, он составляет от 50 до 100 процентов. Порядок ее получения устанавливают сами местные власти. Также в части регионов есть льгота на автомобильный налог. Многие забывают, что пенсия и пособие — это тоже доход. Еще одной из федеральных льгот для пенсионеров является освобождение этих доходов от уплаты НДФЛ, подчеркнула доктор наук.

Ранее сообщалось, что в России захотели освободить от подоходного налога часть арендодателей, которые сдают квартиры иногородним студентам очной формы обучения. По словам депутата Власова, поиск жилья — ключевая проблема для иногородних студентов.