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12:35, 5 декабря 2022Мир

В парламент Финляндии внесли законопроект о вступлении в НАТО

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva/ Reuters

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО, сообщает МИД страны на сайте.

Правительство предложило парламенту утвердить Североатлантический договор и Соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала.

Финляндия может присоединиться к Североатлантическому договору и стать членом НАТО, когда все государства-члены альянса ратифицируют ее присоединение. Пока что только 28 из 30 стран-членов согласились на это, ответа ожидают от Турции и Венгрии.

Правительство Венгрии внесло документ в парламент для ратификации Финляндии и Швеции в НАТО 14 июля, но он до сих пор не рассматривался. Глава венгерского МИД Петер Сийярто пояснял, что процесс затягивается, так как парламент вынужден «обсуждать другие вопросы из-за Брюсселя». Турция же отказывает странам в ратификации договора, обвиняя их в пособничестве террористам — таковыми Анкара считает курдские организации и формирования. В связи с этим Финляндию и Швецию призывают пересмотреть свою политику.

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Виктория Кондратьева
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