Парламент Монголии принял решение по чрезвычайному положению из-за митингов

Хурал Монголии отказался от идеи объявлять в Улан-Баторе режим ЧП из-за массовых протестов

Парламент Монголии собрался на внеочередное заседание в связи с протестами в Улан-Баторе, чтобы принять решение о введении чрезвычайной ситуации в стране. Пока орган не стал идти на такую меру, говорится на портале Eagle.

«Однако в случае ухудшения ситуации в будущем Великий государственный хурал (парламент) поддержал принятие соответствующих мер на основе рекомендаций Национальной безопасности», — говорится на сайте.

Ранее то же издание сообщало, что губернатор столицы принял решение о насильственном разгоне демонстраций. Протестующие требуют назвать имена и наказать чиновников-коррупционеров, укравших уголь на 12 миллиардов долларов. Митинги в стране идут третий день подряд. Утверждается, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного Китаем, в который отправляется около 86 процентов всего экспорта страны.