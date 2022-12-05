Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:23, 5 декабря 2022Мир

Власти Монголии приняли решение о силовом разгоне протестующих

Власти Монголии приняли решение о силовом разгоне протестующих у Дома правительства

Фото: B. Rentsendorj / Reuters

Власти Монголии приняли решение о силовом разгоне митингующих против коррупции у Дома правительства. Об этом сообщает Eagle.

Монгольский парламент собрался 5 декабря на внеочередное заседание в связи с беспорядками, происходящими в столице Улан-Баторе. «В 19:00 (14:00 по московскому времени) издано распоряжение губернатора столицы о насильственном разгоне демонстраций и собраний в соответствии с законом. (...) Информируем граждан, что такое решение принято, и призываем их прекратить подстрекательскую деятельность», — цитирует телеканал текст указа.

Ранее в столице Монголии Улан-Баторе началась массовая демонстрация недовольных действиями правительства. Протестующие требуют назвать имена и наказать чиновников-коррупционеров, укравших уголь на 12 миллиардов долларов. Митинги в стране идут третий день подряд. Утверждается, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного Китаем, в который отправляется около 86 процентов всего экспорта страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Российскую «Линзу» впервые представят за рубежом
В Харькове произошли взрывы
Россияне раскрыли траты на новогодние подарки
H&M закрыл все магазины в России
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий россиян
Шольц обвинил Россию в возвращении к империализму
Часть Кривого Рога осталась без света и воды после российских ударов
Власти Монголии приняли решение о силовом разгоне протестующих
В Москве стали больше продавать один тип жилья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.