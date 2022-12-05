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15:35, 5 декабря 2022Мир

Протестующие в Монголии решили взять штурмом правительство

Монголы устроили массовый протест из-за кражи угля и решили взять штурмом правительство

В столице Монголии Улан-Баторе началась массовая демонстрация недовольных действиями правительства. Об этом сообщает Central Asia.

Протестующие требуют назвать имена и наказать чиновников-коррупционеров, укравших уголь на 12 миллиардов долларов.

В сети появилось видео, как митингующие предприняли решительную попытку ворваться во Дворец правительства в центре Улан-Батора, взяв его штурмом, но их остановили правоохранители. Также неизвестные подожгли на городской площади елку.

Митинги в стране идут третий день подряд. Причиной недовольства граждан послужили сообщения о краже 6,5 миллиона тонн угля. Утверждается, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного Китаем, в который отправляется около 86 процентов всего экспорта страны.

Виктория Кондратьева
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