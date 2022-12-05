В ДНР сообщили о 20 обстрелах ВСУ Донецка за сутки

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за сутки выпустили 78 боеприпасов по Донецку

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 4 декабря произвели 20 обстрелов по Донецку.

В центре отметили, что в общей сложности по городу было выпущено 78 боеприпасов. Украинские военные атаковали Донецк реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град», а также снарядами калибра 152 и 155 миллиметров.

Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила, что наступление российских военных на Украине замедлилось. По ее мнению, обе стороны будут переоснащаться и пополнять свои запасы, готовясь к возможному контрнаступлению украинских солдат весной. Она считает, что Россия может оказаться неготовой к этому.