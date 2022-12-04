Глава разведки США рассказала об оптимистичном настрое в отношении ВСУ

Глава Национальной разведки США Хэйнс заявила о возможности контрнаступления ВСУ весной

Директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс рассказала о замедлении наступления российские военных на Украине и отметила оптимистичный настрой в вопросе возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие месяцы, сообщает газета The Washington Post.

По ее словам, российские власти в настоящее время могут не иметь полного представления о ситуации на поле боя на Украине. Она ожидает, что обе стороны будут переоснащаться и пополнять свои запасы, готовясь к возможному контрнаступлению украинских солдат весной.

«Но на самом деле у нас есть изрядный скептицизм относительно того, будут ли русские на самом деле готовы это сделать. И в настоящее время я настроена более оптимистично в отношении украинцев», — заявила глава американской разведки.

Ранее митингующие в Италии потребовали у властей перестать вооружать Украину и расширять санкции против Москвы. Активисты растянули баннер с надписью «Хватит оружия Киеву и санкций против России».