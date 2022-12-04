Жители Милана потребовали перестать вооружать Украину

Митингующие в Милане потребовали перестать вооружать Украину и расширять санкции против РФ

Митингующие в Италии потребовали у властей перестать вооружать Украину и расширять санкции против Москвы, пишет РИА Новости.

Несколько сотен человек приняли участие в шествии в центре Милана вечером в воскресенье, 4 декабря. Они выразили протест против отправки итальянского оружия и техники Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также расширения антироссийских санкций. Активисты растянули баннер с надписью «Хватит оружия Киеву и санкций против России».

Они прошлись по улицам с итальянскими флагами и фальшфейерами. «Наша страна из-за политики правительства оплачивает последствия кризиса, платя богачам, мультинациональным корпорациям и США», — подчеркнул бывший мэр Рима Джанни Алеманно, организовавший акцию.

Ранее около 10 тысяч жителей Рима вышли на улицы, протестуя против отправки оружия Киеву. 1 декабря сообщалось, что итальянское правительство утвердит шестой пакет с перечнем вооружений для отправки на Украину в конце декабря.