В Риме около 10 тысяч человек вышли на митинги против отправки оружия на Украину

В Риме прошли митинги против политики властей страны по ситуации на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации организаторов, в протестах приняли участие около 10 тысяч человек. Митингующие вышли на улицы города с флагами и горящими фаерами.

1 декабря сообщалось, что итальянское правительство утвердит шестой пакет с перечнем вооружений для отправки Киеву в конце декабря. В рамках нового пакета помощи Рим может направить Украине управляемые ракеты Aspide средней дальности для поражения воздушных целей.

В октябре в итальянском Генуе прошел митинг против политики Италии по Украине и антироссийских санкций. Акция состоялась на центральной площади города под лозунгом «Освободить Италию от господства США и ЕС». Митингующие вышли на улицы под флагами России, Белоруссии и Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, участники почтили память двух итальянских военных, погибших в бою против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.