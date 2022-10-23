В Италии прошел митинг против антироссийских санкций

В Генуе прошел митинг против политики Италии по Украине и антироссийских санкций

В Генуе прошел митинг против политики Италии по Украине и антироссийских санкций. Об этом сообщила местная общественная ассоциация «Свободная площадь» Telegram-канале.

Акция состоялась на центральной площади города под лозунгом «Освободить Италию от господства США и ЕС». Митингующие вышли на улицы под флагами России, Белоруссии и Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, участники почтили память двух итальянских военных, погибших в бою против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. «Генуя помнит. Эди Онгаро и Элия Путцолу, мученики за свободу народов» — гласил один из транспарантов.

17 октября стало известно, что 28-летний гражданин Италии Элия Путцолу погиб в ходе боевых действий в районе Донецка. По данным дипломатических источников, мужчина долгое время проживал под Ростовом-на-Дону и участвовал в конфликте как доброволец на стороне ДНР. Известно, что он был близок к итальянскому интернет-сообществу сторонников России.

Ранее в нескольких городах Италии прошли митинги против политики властей страны по ситуации на Украине. Крупнейшая манифестация прошла в Риме, участники митинга выступили против политики властей по поставкам оружия Киеву и санкциям против России, а также потребовали решить проблемы, которые появились из-за резкого роста цен на энергоносители и продовольственные товары. Похожая акция прошла в Вероне.