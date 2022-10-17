Adnkronos: в районе Донецка погиб 28-летний итальянец, воевавший на стороне ДНР

28-летний гражданин Италии погиб в ходе боевых действий в районе Донецка. Об этом сообщает агентство Adnkronos.

По данным дипломатических источников, мужчина долгое время проживал под Ростовом-на-Дону и участвовал в конфликте как доброволец на стороне Донецкой народной республики (ДНР) . Известно, что он был близок к итальянскому интернет-сообществу сторонников России.

Ранее итальянский военный, добровольно сражающийся на стороне ДНР с 2014 года, раскрыл поразившие его факты. По его словам, европейские СМИ замалчивают многочисленные обстрелы Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он напомнил об ударе по центру столицы республики в середине сентября. «Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владмиру Зеленскому. Здесь погибло около тринадцати невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили», —заявил собеседник Giornale.