Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:57, 17 октября 2022Россия

На Украине погиб воевавший на стороне ДНР итальянец

Adnkronos: в районе Донецка погиб 28-летний итальянец, воевавший на стороне ДНР

28-летний гражданин Италии погиб в ходе боевых действий в районе Донецка. Об этом сообщает агентство Adnkronos.

По данным дипломатических источников, мужчина долгое время проживал под Ростовом-на-Дону и участвовал в конфликте как доброволец на стороне Донецкой народной республики (ДНР) . Известно, что он был близок к итальянскому интернет-сообществу сторонников России.

Ранее итальянский военный, добровольно сражающийся на стороне ДНР с 2014 года, раскрыл поразившие его факты. По его словам, европейские СМИ замалчивают многочисленные обстрелы Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он напомнил об ударе по центру столицы республики в середине сентября. «Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владмиру Зеленскому. Здесь погибло около тринадцати невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили», —заявил собеседник Giornale.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал жителей Украины сократить потребление электричества
Безработных россиян предложили привлекать на стройки
102-летняя женщина объехала мир и назвала свой секрет долголетия
На Украине погиб воевавший на стороне ДНР итальянец
В России стали продавать поддельные чеки на iPhone 14
Пленный разведчик ВСУ рассказал об иностранных боевиках в Балаклее и Купянске
Группа украинских разведчиков попала в плен в Харьковской области
Девушка получила выговор от начальства за отсутствие бюстгальтера на работе
Футболист отказался от капитанской повязки из-за акции в поддержку ЛГБТ
Британские консерваторы потребовали отставки Лиз Трасс
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.