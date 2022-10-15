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22:02, 15 октября 2022Мир

В Италии прошли митинги против политики властей по Украине

РИА Новости: в городах Италии прошли митинги против политики властей по Украине и санкциям
СюжетСанкции против России:

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

В нескольких городах Италии прошли митинги против политики властей страны по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Крупнейшая манифестация прошла в Риме, ее организаторами стало объединение «Суверенная и народная Италия» (СНИ). Участники митинга выступили против политики итальянских властей по поставкам оружия Киеву и санкциям против России, а также потребовали решить проблемы, которые появились из-за резкого роста цен на энергоносители и продовольственные товары. Похожая акция прошла в Вероне.

Как рассказал один из лидеров СНИ, экс-зампрокурора Палермо Антонио Ингройа, против поставок оружия Украине и антироссийских санкций выступают около 60 процентов итальянцев. Президент ассоциации «Венето-Россия» Пальмарино Дзокателли сообщил, что в ходе акции в Вероне петицию за немедленную отмену санкций против России подписали несколько сотен человек. «Мы не желаем быть соучастниками войны, которую НАТО хочет вести против России. Мы против такой политической линии и поэтому будем требовать выхода Италии из НАТО и прекращения поставок оружия Украине», — добавил он.

В сентябре обозреватель издания Global Times Марк Блэклок выразил мнение, что гнев жителей европейских стран, недовольных повышением цен на энергоносители, может перерасти в беспорядки, которые приведут к свержению правительств.

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Марина Совина
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