Европе предрекли массовые беспорядки и смену правительств из-за энергокризиса

Global Times: энергокризис в Европе может привести к беспорядкам и смене правительств

Гнев жителей европейских стран, недовольных повышением цен на энергоносители, может перерасти в беспорядки, которые приведут к свержению правительств. Такое мнение выразил обозреватель издания Global Times Марк Блэклок.

Автор материала напомнил, что обычные жители стран ЕС уже выходят на улицы с протестами против беспрецедентных цен на энергоносители и указывают на неспособность или нежелание правительства найти выход из сложившегося кризиса.

Журналист привел в пример ситуацию в Великобритании, где, как утверждается, к январю счета за отопление достигнут рекордного уровня и больше половины (65,8 процента) всех домохозяйств будут вынуждены выбирать между оплатой энергии и покупкой продуктов. Блэклок отметил большое число свидетельств «кипящего недовольства» британцев: некоторые активисты призвали к бойкоту счетов за электроэнергию со следующего месяца, а профсоюзы организовали серию массовых митингов с требованием повышения заработной платы, снижения стоимости топлива и цен на продукты питания, а также повышения налогов для богатых людей и спекулятивных производителей энергии. Также, подчеркнул он, забастовки за повышение зарплаты среди госслужащих прошли во Франции, Испании и Бельгии.

«Отчаявшиеся люди, доведенные до предела годами мер жесткой экономии и нестабильной занятости, могут достичь критической точки», — написал автор статьи.

Ранее сообщалось, что цены на энергию в Италии повысились более чем в три раза. В связи с этим безработные жители Неаполя начали сжигать свои счета за коммунальные услуги в знак протеста.

В июле из-за роста цен на энергию глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что в стране могут начаться радикальные протесты. Свои опасения на этот счет также выразили репортеры немецких телерадиостудий. Они также обратили внимание на угрозу присоединения к протестам правых экстремистов.