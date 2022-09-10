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Безработные итальянцы сожгли счета за энергию в знак протеста

ANSA: безработные итальянцы сожгли счета за энергию в знак протеста против роста цен

Фото: Salvatore Laporta / KONTROLAB / Global Look Press

У трети итальянцев могут возникнуть проблемы с оплатой счетов за коммунальные услуги к Рождеству из-за резкого роста цен на энергоносители. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Цены на энергию повысились более чем в три раза. По данным издания, безработные жители Неаполя начали сжигать свои счета за коммунальные услуги в знак протеста. «Мы ждали работу годами. А сегодня мы не можем оплачивать счета, поскольку цифры в них увеличились втрое», — рассказали участники демонстрации.

Кроме того, глава итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини выступил против антироссийских санкций. Он указал на неэффективность ограничений Запада. «Очевидно, кто-то в Европе сделал неверный расчет. Важно переосмыслить стратегию сохранения рабочих мест и бизнеса в Италии», — приводит его слова издание The Local Italy.

Ранее журналист Мэтью Карничниг заявил, что Европа все больше расходится во мнениях относительно того, как далеко нужно зайти, чтобы поддержать Украину в финансовом отношении и продолжать противостояние с Россией.

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Марина Совина
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