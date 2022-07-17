В Германии заявили о возможных протестах из-за роста цен на энергию

Глава МВД Германии допустила, что экстремисты могут воспользоваться ростом цен на энергию

В Германии могут начаться радикальные протесты из-за роста цен на энергию, заявила глава МВД страны Нэнси Фезер. В беседе с газетой Handelsblatt она допустила, что в связи со удорожанием энергоносителей и сложностями с поставками газа Германии грозят беспорядки.

Политик предположила, что в протестах могут принять участие люди, ранее высказывавшие свое недовольство во время пандемии коронавирусной инфекции. «Конечно, есть риск, что те, кто в период пандемии коронавируса показывал презрение к демократии и часто общался с правыми экстремистами, попытаются воспользоваться ростом цен как новым поводом для мобилизации», — сказала Фезер.

Популисты и экстремисты используют каждый кризис для запугивания, разделения, ненависти и угроз, предупредила Фезер. «Они хотят усугублять кризисы, чтобы получить от них прибыль», — сказала она, добавив, что силовики следят за экстремистскими организациями и готовы к возможным новым протестам.

Ранее издание Bild сообщило, что около половины жителей Германии рассказали о страхе замерзнуть предстоящей зимой в связи с сокращением поставок газа из России и острой инфляцией в ЕС. По информации немецкого издания, 75 процентов респондентов назвали повышение цен тяжелым или очень тяжелым потрясением, половина опрошенных заявили об ухудшении своего экономического положения.