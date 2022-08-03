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В Германии испугались массовых протестов из-за роста цен на еду и энергию

Немецкие СМИ испугались массовых протестов из-за роста цен на еду и энергию

Фото: Ibrahim Boran / Unsplash

Из-за роста цен на энергию и продовольствие в Германии могут начаться массовые протесты. Об этом написали репортеры немецких телерадиостудий rbb и ARD Олаф Зундермайер и Михаэль Штемпфле.

Немецкие журналисты обратили внимание, что кризисной ситуацией могут воспользоваться правые популисты во главе с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Они также обращают внимание на угрозу присоединения к протестам правых экстремистов.

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«Как утверждает Маттиас Квент из Университета прикладных наук Магдебург-Стендаль, такая озабоченность оправдана. Уже сейчас в среде правых экстремистов наблюдаются попытки мобилизации. Так, организация Freie Sachsen призывает к "массовому гражданскому сопротивлению"», — заявил Михаэль Штемпфле из ARD.

«[Правые] активисты делают ставку на усиление пандемии, войну, дефицит энергоресурсов, рост цен и ухудшение экономического положения. После февральских протестов против мер, вызванных пандемией, маховик, похоже, постепенно снова раскручивается», — заметил в свою очередь репортер rbb Олаф Зундермайер.

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Согласно прогнозам журналистов, «в конечном итоге кризис может затронуть все сферы политики, к примеру, сферу семьи и школьного образования». «Что делать, в частности, если зимой придется закрыть спортивные сооружения?», — задает вопрос правительству ФРГ Штемпфле.

Ранее агентство Bloomberg написало, что у Германии, которая сталкивается с перспективой серьезной экономии газа, есть три месяца на спасение от кризиса предстоящей зимой. Именно Германия подвержена наиболее серьезным рискам в Европе: отопление почти половины домов в стране обеспечивается именно за счет газа.

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Николай Чигасов
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