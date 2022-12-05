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08:54, 5 декабря 2022Мир

В США заявили об опасности Трампа для демократии

Конгрессмены США раскритиковали Трампа за призыв отменить результаты выборов 2020 года

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Заявления экс-президента США Дональда Трампа угрожают демократии страны. Его раскритиковали представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе, передает The Independent.

Бывший глава государства призвал отменить результаты президентских выборов 2020 года, когда вместо него победу одержал Джо Байден. По его словам, фальсификация голосования позволяет прекратить действие всех правил, положений и статей Конституции.

«Он призывает положить конец конституционной демократии Америки. <...> Он вышел из-под контроля и представляет опасность для нашей демократии», — заявил демократ, лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Республиканцы также отреагировали на призыв политика. Конгрессмен Майк Тернер заявил, что политический процесс должен идти вперед, прежде чем кто-либо станет лидером или кандидатом от партии. По его мнению, население примет во внимание подобное заявление, когда будет оценивать кандидата.

В 2020 году Трамп уступил Байдену на президентских выборах в США. Тогда Байден установил рекорд, получив более 81 миллиона голосов, при этом республиканец не признал результаты президентских выборов. Впоследствии Трамп неоднократно призывал провести новые выборы.

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Виктория Кондратьева
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