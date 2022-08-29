Трамп призвал немедленно провести новые выборы президента США

Трамп: выборы президента США 2020 года были скомпрометированы, необходимо провести новые

Бывший президент США Дональд Трамп призвал немедленно провести новые выборы главы государства. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, его цитирует ТАСС.

По словам политика, следует признать выборы, которые прошли в 2020 году, необратимо скомпрометированными.

«Теперь стало окончательно ясно, что ФБР похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, потому что знало, что если бы они этого не сделали, то “Трамп легко бы победил на президентских выборах в 2020 году“», — заявил он.

Политик заявил, что это «огромный обман и вмешательство в выборы на уровне, никогда не виданном» в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что большинство сторонников Демократической партии США не захотели, чтобы президент Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году. Избиратели не хотят его переизбрания по следующим причинам: возраст (33 процента), результаты работы на посту (32 процента) и желание видеть кого-то нового (12 процентов). Деятельность Байдена между тем одобряют 33 процента.

