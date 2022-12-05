В Госдуме ответили на слова Макрона о переговорах с Путиным на тему спецоперации

Белик: Макрон пытается балансировать между антироссийским курсом и своими интересами

Президент Франции Эммануэль Макрон балансирует между следованием антироссийскому курсу и своими интересами. Так на его слова о переговорах с президентом России Владимиром Путиным на тему специальной военной операции (СВО) ответил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По мнению парламентария, с наступлением зимы французский лидер стал активно продвигать идею переговоров и мирного урегулирования украинского конфликта. «Поставки Францией оружия киевскому режиму резко контрастируют с нынешними заявлениями Макрона о том, что он считает переговоры единственным способом найти решение в ситуации вокруг Украины и не видит военного варианта», — подчеркнул депутат.

На фоне зимы и энергокризиса продолжать терять собственные ресурсы ради Украины — «далеко не радужная перспектива» для стран Европейского союза, поэтому теперь политики Запада «озадачены тем, как тянуть время, озвучивая тему переговоров», заключил Белик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает необходимым сохранять прямой диалог с Владимиром Путиным. Он рассказал, что не видит военного решения конфликта на территории Украины. По его словам, единственный способ прекратить боевые действия — сесть за стол переговоров.