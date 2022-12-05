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11:37, 5 декабря 2022Культура

Рэпера PINQ избили у ночного клуба в Москве

Рэпера Влада Козицына, известного как PINQ, избили у ночного клуба в Москве

Фото: Shutterstock

25-летнего рэпера PINQ (настоящее имя — Влад Козицын) избили у выхода из ночного клуба в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 3 декабря у клуба на Грузинском Валу, где отдыхал исполнитель. По словам Козицына, у выхода из заведения на него напали мужчины, находившиеся в нетрезвом виде. У рэпера с незнакомцами завязалась драка.

Позднее Козицына увезли в больницу на машине скорой помощи. Медики диагностировали у него перелом носа.

Ранее стало известно о том, что народный артист России Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге.

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Дениза Мацаева
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