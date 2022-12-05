Григорий Лепс и его охранники подрались с посетителем бара в Петербурге и сломали ему нос

60-летний народный артист России Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге после своего концерта. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

39-летний оппонент артиста подал заявление в полицию. У мужчины диагностировали перелом носа со смещением.

Лепс избил петербуржца из-за игры в нарды

Инцидент произошел в ночь на 4 декабря. Певец в сопровождении охранников посетил бар «Финнеганс», расположенный на Московском проспекте, 192. Адвокат посетителя Евгений Хейфец рассказал KP.RU, что Лепс стал требовать участия в игре в нарды и предложил ставку в 10 тысяч долларов, после чего первый нанес удар Дмитрию.

«Мой доверитель сидел в баре и играл в нарды, он рядом живет и любит это заведение. Пришел Лепс с охранником. Стал требовать, чтобы его пустили играть в нарды. Тряс пачкой долларов в руках, 10 тысяч в сумме. Хотел их поставить. Дмитрий рассмеялся и сказал, что у него таких денег нет и никогда не было. И попросил оставить его в покое. На что Лепс отдал охраннику свои очки и ударил Дмитрия кулаком в лицо», — рассказал Хейфец.

Драка с участием певца попала на видео

После перепалки мужчины отправились выяснять конфликт на улице. Там охранники исполнителя начали закрывать собой певца. Один из них нанес Дмитрию удар в лицо, после чего мужчина упал. В этот момент Лепс подбежал к лежавшему посетителю бара и начал его пинать.

Проявил агрессию к простому человеку. Дмитрий — обычный служащий Евгений Хейфец, адвокат потерпевшего, о конфликте Григория Лепса и своего клиента

Дмитрий попытался схватить исполнителя, но в этот момент к нему вновь подбежали охранники и принялись наносить удары, целясь в голову. Мужчина предпринял попытку убежать, но музыкант и его телохранители догнали его и вновь начали избивать. Видеоролик с дракой опубликовала «Фонтанка».

Тем же вечером Лепс сорвал собственный концерт

Незадолго до инцидента с дракой Григорий Лепс выступал в Ледовом дворце. Во время исполнения песни «Самый лучший день» артист резко прервал пение и наклонился, уперев руки в колени. Все это время зал продолжал петь. Затем исполнитель развернулся, резко бросил микрофон и ушел со сцены.

Позже музыкант объяснил свое поведение. «Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел... (...) Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон», — заявил Лепс.

Посетители концерта рассказали Life, что выступление артиста было напряженным: Лепс резко выражался в адрес поклонников, а в некоторых песнях слова звучали неразборчиво из-за громкой музыки.