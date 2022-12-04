Лепс подрался с посетителем бара в Петербурге после концерта и попал на видео

«Фонтанка» показала на видео драку Лепса с посетителем бара в Санкт-Петербурге

Видео: Telegram-канал Фонтанка SPB Online

Российский певец Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге после концерта, который завершился тем, что артист швырнул микрофон и покинул сцену, сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что музыкант приехал в заведение на Московском проспекте за полночь и поссорился с мужчиной.

После этого телохранители попытались вытолкать посетителя из бара, тот в ответ начал оскорблять Лепса и его команду, после чего конфликт перешел в потасовку и попал на видео, которое показало издание. На кадрах видно, как охранник ударил мужчину, после чего в драку ввязался и сам артист.

Ранее появились кадры, как певец во время концерта в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге швырнул микрофон и покинул сцену.

Концерт проходил 2 декабря. Днем 3 декабря в официальном сообществе Лепса во «ВКонтакте» появилась публикация, в которой объясняется произошедшее. Артист назвал концерт непростым, отметил, что не все пошло по плану, он «немного приболел».

