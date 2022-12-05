Полиция начала расследование дела после драки Лепса с посетителем бара

Полиция Петербурга возбудила дело после драки Лепса с посетителем бара из-за игры в нарды

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после драки артиста Григория Лепса с посетителем бара. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, расследованием инцидента занялся дознаватель Московского района Петербурга. Дело возбуждено по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») пока в отношении неустановленных лиц.

Адвокат пострадавшего Евгений Хейфец указал, что имеется видео драки и показания свидетелей, поэтому дело не требует особого расследования.

Инцидент произошел в ночь на 4 декабря. Певец в сопровождении охранников посетил бар «Финнеганс», расположенный на Московском проспекте, 192. Лепс стал требовать участия в игре в нарды и предложил посетителю ставку в 10 тысяч долларов, после чего первый нанес удар, рассказывал адвокат.

«Мой доверитель сидел в баре и играл в нарды, он рядом живет и любит это заведение. Пришел Лепс с охранником. Стал требовать, чтобы его пустили играть в нарды. Тряс пачкой долларов в руках, 10 тысяч в сумме. Хотел их поставить. Дмитрий рассмеялся и сказал, что у него таких денег нет и никогда не было. И попросил оставить его в покое. На что Лепс отдал охраннику свои очки и ударил Дмитрия кулаком в лицо», — рассказал Хейфец.