Охранник бара Петербурга попал под следствие по делу о драке с участием Лепса

Фигурантом дела о драке с участием певца Лепса стал охранник бара Петербурга

Фигурантом уголовного дела, возбужденного полицией Петербурга после драки артиста Григория Лепса с посетителем бара, стал охранник заведения. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На мой взгляд, Григорию Лепсу ничего не грозит. Если в деле и фигурирует слово нос, то, скорее всего, по отношению к третьему лицу. Так что Лепсу едва ли стоит о чем-то переживать, кроме как о своих концертах», — прокомментировал «Ленте.ру» адвокат Александр Добровинский.

Ранее 5 декабря стало известно, что расследованием инцидента занялся дознаватель Московского района Петербурга. Дело возбуждено по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Адвокат пострадавшего Евгений Хейфец указал, что имеется видео драки и показания свидетелей, поэтому дело не требует особого расследования.

Инцидент произошел в ночь на 4 декабря. Певец в сопровождении охранников посетил бар «Финнеганс», расположенный на Московском проспекте, 192. Лепс стал требовать участия в игре в нарды и предложил посетителю ставку в 10 тысяч долларов, после чего первый нанес удар, рассказывал адвокат.

«Мой доверитель сидел в баре и играл в нарды. Он рядом живет и любит это заведение. Пришел Лепс с охранником. Стал требовать, чтобы его пустили играть в нарды. Тряс пачкой долларов в руках, 10 тысяч в сумме. Хотел их поставить. Дмитрий рассмеялся и сказал, что у него таких денег нет и никогда не было. И попросил оставить его в покое. На что Лепс отдал охраннику свои очки и ударил Дмитрия кулаком в лицо», — рассказал Хейфец.