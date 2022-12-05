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22:30, 5 декабря 2022Россия

Власти пообещали помочь семьям погибших в результате атаки ВСУ на аэродром

Глава Рязанской области Малков: в результате атаки на аэродром гражданские не пострадали

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что при попытке атаки со стороны Украины на аэродром Дягилево гражданское население не пострадало. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им, а также раненым, всю возможную поддержку. «Вопрос держу на личном контроле», — заверил глава региона.

Ранее 5 декабря официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в результате попыток атак украинскими беспилотниками военных аэродромов Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской погибли трое военных, еще четверо военнослужащих были госпитализированы с ранениями.

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Марина Совина
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