Власти пообещали помочь семьям погибших в результате атаки ВСУ на аэродром

Глава Рязанской области Малков: в результате атаки на аэродром гражданские не пострадали

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что при попытке атаки со стороны Украины на аэродром Дягилево гражданское население не пострадало. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им, а также раненым, всю возможную поддержку. «Вопрос держу на личном контроле», — заверил глава региона.

Ранее 5 декабря официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в результате попыток атак украинскими беспилотниками военных аэродромов Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской погибли трое военных, еще четверо военнослужащих были госпитализированы с ранениями.

